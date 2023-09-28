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Сбой в системе Leonardo произошел из-за массовой DDоS-атаки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Ростех»: система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDоS-атаке

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo, о сбое которой сообщалось ранее, подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».

«В настоящий момент на систему «Леонардо» идет массированная DDоS-атака из-за рубежа», — заявили в корпорации.

В сообщении добавили, что ведется работа над ее отражением. Также в «Ростехе» пообещали, что система в скором времени вернется к штатному режиму работы.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о глобальном сбое в работе отечественной системы бронирования Leonardo.

Похожие сообщения опубликовали авиакомпании «Победа» и «Россия».

Авиакомпания Red Wings сообщила, что из-за сбоя задействовала альтернативные варианты работы для регистрации пассажиров.

Информация о переходе авиакомпаний группы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» на российскую систему бронирования билетов Leonardo появилась в мае прошлого года.

Ранее «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих импортных самолетов.

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