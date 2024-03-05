О новой афере Александр узнал, когда захотел купить товар на «Мегамаркете» с большой скидкой

5 марта 2024, 11:0080Написать комментарий

— Когда человек что-то покупает на маркетплейсе, продавцу приходят все его данные, которые были указаны при регистрации. А если этот продавец — мошенник, он отменяет заказ, персональные данные у него остаются, и начинается «разводилово», — рассказал нашим коллегам из 74.RU читатель Александр, который едва не стал жертвой аферистов. — Есть много схем обмана, но эта — такая изящная, и на нее, мне кажется, может попасться реально каждый второй.

Александр клюнул на большую скидку на «Мегамаркете», оформил покупку, а потом с продавцом завязалась странная переписка. Покупатель заподозрил обман и решил предупредить о нем других клиентов популярного маркетплейса (представители торговой площадки подтвердили, что сомнения Александра небезосновательны).

Кофемашина со скидкой 50%

В январе Александр захотел обновить кофемашину. Ему приглянулась Saeco Lirika One Touch Cappuccino. Цена на «Мегамаркете» была 18 тысяч 990 рублей, хотя на других площадках она стоила от 39 тысяч. Покупатель немного засомневался, но всё же решил оформить заказ.

— Первая мысль — не может быть такого, чтобы продавали с дисконтом в 50%. Хотя на этой площадке, надо отдать должное, часто устраивают акции, которые сам «Мегамаркет» спонсирует, и «Сберспасибо» можно списать. В общем, я сделал заказ. Прошла оплата, но часа через три пришло уведомление об отмене. Деньги, как положено, вернулись. На следующий день я еще раз решил заказать кофемашину, еще раз провожу оплату, ситуация повторяется. Чтобы вы понимали: когда человек что-то покупает на маркетплейсе, просто я сам продаю чай на маркетплейсах и знаю, как это работает, продавцу приходит вся информация о покупателе, которую он указывает при регистрации. Поэтому да, деньги мне вернулись, но мошенники уже завладели моими входными персональными данными.

Через некоторое время в Telegram Александру пришло сообщение с информацией о его заказе — с точным номером из личного кабинета «Мегамаркета», названием модели кофемашины и так далее. Продавец, у которого на аватарке был логотип маркетплейса, информировал, что товар закончился на складе, но точно такой же есть у них на Ozon. Причем на более выгодных условиях.

— Стиль общения очень официальный, поэтому кажется, что всё взаправду. Хотя сам я уже понял, что это разводняк, потому что никакие продавцы на маркетплейсах не будут писать вот так покупателям в мессенджерах, беспокоиться о них и так далее. Я решил пройти путь до конца, поэтому согласился, чтобы они прислали мне на почту письмо с предложением покупки на Ozon, — признался Александр. — Там они мне сделали цену еще ниже — в общем, божья благодать какая-то. Через некоторое время на почту приходит письмо, один в один как приходят с Ozon. Причем всё письмо — это фишинговая ссылка. На любую его часть нажимаешь и попадаешь на фишинговый сайт. Это можно понять только по доменному имени в адресной строке. Там написано Ozon-u. И если там уже ввести данные с карты, то мошенники спишут не только сумму за товар, а завладеют всеми персональными финансовыми данными, например, в личном кабинете Сбербанка, а там можно уже обнулить все вклады, открыть виртуальные кредитные карты. В общем, схема очень филигранная, много стилизации под популярные маркетплейсы. Будьте внимательны.

В итоге Александр отказался от покупки кофемашины на сомнительном ресурсе. А мошенникам написал, что оплатил, чтобы их позлить. Он надеется, что его история поможет другим клиентам не попасться на подобные уловки.

«Вся коммуникация по почте и в чатах»

На сайтах отзывов мы нашли несколько подобных историй. Клиенты «Мегамаркета» рассказывают, что после заказа бытовой техники им приходило уведомление об отмене покупки. Деньги возвращались, но предприимчивые продавцы находили покупателей в мессенджерах и предлагали тот же товар на других площадках. Часть пользователей проводили оплату и оставались без товара.

В «Мегамаркете» в ответ на запрос 74.RU сообщили, что никогда не общаются с покупателями в мессенджерах. Это происходит либо в приложении, либо по электронной почте.

— «Мегамаркет» никогда не рассылает своим клиентам сообщения через личные мессенджеры. Вся коммуникация ведется исключительно по почте или в рамках чатов в личных кабинетах клиентов. При подозрении на недобросовестное поведение наших партнеров мы блокируем их работу на маркетплейсе, а в случае подтверждения нарушения оферты — ограничиваем работу на нашем сайте навсегда, — заверили в компании.

В «Мегамаркете» попросили пользователей сообщать о каждом подобном случае, чтобы специалисты смогли принять меры. Кстати, продавец «выгодной» техники в случае с Александром назывался AM Store, он уже заблокирован.

Как распознать подделку

Редакция 74.RU направила запрос в Ozon. Там рассказали, что отличить настоящий сайт от подделки довольно легко:

— Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: логинам и паролям. Как и в данном случае, злоумышленники создают сайт, похожий на оригинальный, и отправляют ссылку на него в мессенджерах или по электронной почте. Если пользователь не распознает, что сайт поддельный, и введет там свои данные, они попадут к мошеннику, — объяснили в компании. — Мы рекомендуем пользователям обращать внимание на адрес сайта и никогда не переходить по ссылкам, которые похожи, но отличаются от официального Ozon.ru. Если ресурс показался подозрительным, это легко проверить: чаще всего другие разделы такого сайта (например, личный кабинет, корзина, избранное и так далее) работать не будут.

В компании заверили, что их служба информационной безопасности ежедневно отслеживает фишинговые сайты и блокирует их.

Мы тоже подробно описывали, какие еще есть аферы на популярных торговых площадках.

А вот история о том, как продавец отправлял клиентам «Мегамаркета» пустые коробки или клал в них не то, что заказывали люди. Десятки россиян собираются судиться с компанией.

Взято Источник

05.03.2024