26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Несколько алтайских мобилизованных получили реальные сроки за самоволки
Общество
В проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику
Общество
Лукашенко и Путин договорились о крупных совместных проектах
Общество
Даня Милохин о взаимоотношениях с приемными родителями: «не дали мне семью»
Новости Алтай
Тревожная поправка: в Республике Алтай опасаются поглощения Алтайским краем
Новости Алтай
Представлен к Ордену Мужества: в Барнауле простились с Никитой Кирьяновым

Коллекция категорий

Бизнес120 Новости
Здоровье131 Новости
Новости Алтай971 Новости
Новости Горняк213 Новости
Образование133 Новости
Общество226 Новости
Объявления78 Новости
Политика187 Новости
Спорт155 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Швейцария одобрила продажу танков Leopard 2 Германии

ГОРНЯК2201 минуты

Власти Швейцарии одобрили продажу 25 танков Leopard 2 Германии

Швейцария согласилась продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обещала не передавать их Украине. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

Танки будут переданы их производителю — немецкому концерну Rheinmetall.

Как пишет агентство, соответствующее решение одобрили Национальный совет Швейцарии (большая палата парламента) и Совет кантонов (малая палата) во время обсуждения вопроса о военных кредитах.

Издание Military Watch Magazine отмечало, что российские войска применяют в зоне СВО различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая смогла доказать свою способность уничтожать лучшие западные бронированные танки, в том числе Leopard 2.

24 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы с позывным «Легенда» сообщало, что российские военные разведчики уничтожили танк Leopard, принадлежащий Вооруженным силам Украины, с экипажем из военнослужащих бундесвера ФРГ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости