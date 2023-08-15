​​Слабый рубль снижает привлекательность РФ для мигрантов-рабочих

Падение рубля снижает привлекательность российского рынка труда для мигрантов, считает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

“В последние два года Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, основные поставщики трудовых ресурсов в Россию, стали ориентироваться на другие рынки. Ближний Восток стал конкурентом, там тоже идет большое количество строек”, – пояснил Глушков РИА Новости.

Российская валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по нестабильности. С начала года доллар подорожала на 40%, евро – на 44%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года на торгах Мосбиржи – и торгуется выше 99 и 109 рублей.

Не хватает работников из Средней Азии уже не только в строительстве, но и в транспортных компаниях, ретейле, общепите, доставке, для домашнего персонала, согласно статистике HeadHunter.

Четверть трудовых мигрантов массово покинули Россию в 2014 году из-за ослабления рубля и закона, который обязывает их проходить платный тест на знание русского языка.

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