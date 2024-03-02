В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

2 марта 2024, 21:3038Написать комментарий

1 марта пьяный барнаулец зарезал таксиста и угнал его машину. В попытках скрыться, 34-летний мужчина врезался в дорожный знак. Подробности происшествия сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета.

— Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт, пассажир вновь высказал просьбу подождать его, однако получил отказ. В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказала старший помощник СУ СК по краю Людмила Рязанцева.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас сотрудники ведомства готовят ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу.

По статье 105 фигуранту дела грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Отметим, что обычно впервые осужденным по этой статье дают до 10 лет с возможностью освобождения по УДО.

На днях барнаульцу Константину Падуну дали девять лет «строгача» за убийство бывшей жены. В январе прошлого года он задушил женщину и вынес ее тело в мешке на крышу. Случившееся обвиняемый замаскировал под исчезновение, но в итоге сознался в содеянном. Подробности дела читайте в сюжете NGS22.RU.

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Взято Источник

02.03.2024