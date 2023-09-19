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Создать клиентскую базу и увеличить свой доход: в центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа по работе с клиентской базой - ГОРНЯК22
19.09.2023

ГОРНЯК22

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Создать клиентскую базу и увеличить свой доход: в центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа по работе с клиентской базой
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Создать клиентскую базу и увеличить свой доход: в центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа по работе с клиентской базой

ГОРНЯК2201 mins

Как создается и развивается клиентская база? Необходимо ли вести учет клиентов и когда следует начинать формировать свою базу? Об этом и многом другом узнали участники образовательной программы по монетизации клиентской базы, организованной Центром «Мой бизнес».

64 самозанятых, руководителей и сотрудников компаний научились использовать такой важный в современном бизнесе актив, как клиентская база. Обучение проходило в течение двух недель в очном и онлайн форматах. Слушатели получили знания о системной работе с клиентской базой и управление отношениями с клиентами, как понять своего клиента, нарисовать его потрет, понять на основании чего он принимает решение, какие у него есть потребности и мотивация. Участникам рассказали о лестнице продаж, о «капканах» в которые может попасть продавец и о том, как влиять на мнение покупателя о продукте. Вся работа велась в формате интерактива и взаимодействия в группах.

«Клиентская база – это самый ценный актив любой коммерческой организации, вне зависимости от сферы ее деятельности. От активности клиентов зависят экономические показатели бизнеса. Правильным образом настроенная работа с клиентской базой – это прекрасный инструмент для постоянного улучшения показателей бизнеса. Цель любой компании – это привлечение, удержание, преумножение ценностей клиентов. Программа по монетизации клиентской базы выстроена на том, как повысить ценность своих клиентов. Мы передали участникам все технологии, смыслы, методику работы с клиентской базой, рассказали, как выстраивать систему и работать с отзывами, системой мотивации и многое другое. Грамотное обращение с клиентской базой может принести дополнительно 30% от оборота компании» – прокомментировал Александр Яковлев, спикер программы, эксперт в области построения системного бизнеса, действующий предприниматель.

Новые знания позволят предпринимателям расширить свою клиентскую базу, удержать существующих клиентов и в результате увеличить свой доход.

Анастасия Радцева, предприниматель:

«Благодарю организаторов за проведённый курс! Для меня было ценно, что его вели настоящие предприниматели, которые на деле знают то, о чём говорят. Они дали нам действующие инструменты для работы с бизнесом и, что очень важно, говорили с нами и на уровне смыслов, ценностей, взаимосвязей. Так же ценной была работа в команде с другими участниками курса, это создавало синергию и очень вдохновляло. Больше всего меня впечатлили вебинар по кейсам и день, где говорили о работе с клиентом как с партнёром, на основе уважения и доверия».

Елена Наседкина, самозанятый:

«Я очень рада, что приняла участие в программе по клиентской базе. Почти весь материал был для меня новым, и программа была так выстроена, что для меня, как новичка в продажах, она была понятна. Это как строить дом – сначала фундамент, затем стены, крыша и его наполнение. Каждое занятие было кладезем полезностей и материалов для внедрения в своё дело. Спикеры программы отличные. Центр «Мой бизнес» всегда идёт в ногу со временем и предоставляет нам, предпринимателям, топовые программы и инструменты для развития. Спасибо».

Елена Вахольская , предприниматель:

«Мне всегда всё нравится, что организовано центром Мой Бизнес! Все четко, приятно иметь дело с профессионалами! Мне очень жаль, что мои партнёры не зарегистрировались на это ценное в нашем деле обучение. Программа в самую точку! Темы оказались очень важны для осуществления задач моей структуры. Продолжайте подобные обучающие программы».

Напоминаем, что образовательные мероприятия в Центре «Мой бизнес» проводятся а рамках реализации национального проекта “Малое и среднее предпринимательство” по различным направлениям. Следите за нашими событиями в разделе сайте «Новости» и вовремя заполняйте заявки на участие.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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