11.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
В Барнауле проходит крупный медицинский форум по психиатрии
Здоровье
В Алтайском крае появился первый мобильный стоматологический комплекс
Здоровье
Краевая клиническая больница в Барнауле стала лидером рейтинга главных достижений региона
Здоровье
Дистанционные наблюдения в рамках государственного лесопатологического мониторинга в Республике Алтай
Здоровье
Где в Барнауле ввели масочный режим
Здоровье
Горбольница № 2 Рубцовска получит на ремонт 28 млн рублей

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье406 Новости
Новости Алтай1616 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование208 Новости
Общество421 Новости
Объявления80 Новости
Политика356 Новости
Спорт249 Новости
Платим за интересные новости!

Стала известна визитная карточка Алтайского края на выставке-форуме «Россия»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

4 ноября на ВДНХ в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия». Рассказываем, чем порадует гостей стенд Алтайского края?

Уже известно, что визитной карточкой станут ленточные боры и горы. По информации Минэкономразвития региона, по бокам стенда будут размещены сосны, отсылающие к знаменитым ленточным борам Алтайского края. А верхняя часть стенда выполнена в форме гор. Сине-голубые элементы в оформлении призваны подчеркнуть чистоту воздуха курортной зоны Белокурихи, оздоровительные свойства которого подтверждены результатами научных исследований.

На полу стенда будет изображено, как реки Бия и Катунь сливаются и образуют Обь, на которой расположена столица Алтайского края.

Стенд разместят в зоне Сибирского федерального округа в павильоне №75. Часть его будет посвящена информации об имеющихся производствах и структуре экономики региона. Здесь планируется разместить оптический фотосепаратор, используемый для автоматизированной сортировки зерна.

«При проектировании стенда учтены исторические и географические аспекты региона. Уникальность нашей экспозиции заключается в многообразии представленных отраслей», –добавили в ведомстве.

В центре стенда разместят монитор, на котором будут транслироваться виды края. Помимо этого обустроят фотозону с байдаркой, символизирующей уникальный барнаульский гребной канал, на котором ежегодно проходят межрегиональные и мировые соревнования.

Алтайские предприятия получили медали Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023»

город Горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости