4 ноября на ВДНХ в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия». Рассказываем, чем порадует гостей стенд Алтайского края?

Уже известно, что визитной карточкой станут ленточные боры и горы. По информации Минэкономразвития региона, по бокам стенда будут размещены сосны, отсылающие к знаменитым ленточным борам Алтайского края. А верхняя часть стенда выполнена в форме гор. Сине-голубые элементы в оформлении призваны подчеркнуть чистоту воздуха курортной зоны Белокурихи, оздоровительные свойства которого подтверждены результатами научных исследований.

На полу стенда будет изображено, как реки Бия и Катунь сливаются и образуют Обь, на которой расположена столица Алтайского края.

Стенд разместят в зоне Сибирского федерального округа в павильоне №75. Часть его будет посвящена информации об имеющихся производствах и структуре экономики региона. Здесь планируется разместить оптический фотосепаратор, используемый для автоматизированной сортировки зерна.

«При проектировании стенда учтены исторические и географические аспекты региона. Уникальность нашей экспозиции заключается в многообразии представленных отраслей», –добавили в ведомстве.

В центре стенда разместят монитор, на котором будут транслироваться виды края. Помимо этого обустроят фотозону с байдаркой, символизирующей уникальный барнаульский гребной канал, на котором ежегодно проходят межрегиональные и мировые соревнования.

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город Горняк



Взято отсюда