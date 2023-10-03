Стало известно, к чему охладели алтайские инвесторы, а что оказалось в топе

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В Алтайском крае падает объем инвестиций в образование, а в выпуск напитков растет. Минэкономразвития региона привел статистику по отраслям

Объем инвестиций в экономику Алтайского края вырос, сообщает Минэкономиразвития региона. Так за первые шесть месяцев текущего года в развитие разных отраслей вложено 58,7 млрд рублей (доля внебюджетных инвестиций составила 89,4%) или 112% к итогам 2022 года.

По России индекс физического объема инвестиций составил 107,6%, по Сибирскому Федеральному округу – 103,8%. 25 сентября, 7:34 Обороты алтайских промышленников в 2023 году выросли почти на 18%

Четверть объема промышленного производства в Алтайском крае обеспечивают предприятия машиностроения, которых в регионе более 100

Больше всего инвесторы Алтайского края потратили на приобретение машин, оборудования, транспорта, хозинвентаря и др. – 49,5% объема инвестиций в основной капитал. Это на 6,1% больше к аналогичному периоду 2022 года. На строительство зданий и сооружений, расходы на улучшение земель использовано 30,8% (меньше на 0,7%), на строительство жилья 15,6% (меньше на 4,6%).

Минэкономиразвития приводит сведения об инвестициях в основной капитал крупных и средних организаций в Алтайском крае, уточняя показатели по отраслям. Выделяются явные лидеры и аутсайдеры.

Кто в плюсе

Из отчета следует, что в разы выросло обрабатывающее производство: двукратный рост показали предприятия, выпускающие напитки, в 1,6 раза выросло производство продуктов. В 1,5 раза выросла добыча полезных ископаемых, в 1,4 раза водоснабжения, в 1,7 раза научно-техническая деятельность. Также в плюсе оказались энергетики (28,6%), строители (14%), транспортники (34,7%), предприятия здравоохранения (14%) и досуговые (130,5%).

Кто в минусе

Просели сельское хозяйство и образование, не добрав 13,3% и 26,5 инвестиций к итогам 2022 года соответственно. Торговля – минус 10%, деятельность в области информации и связи и финансово-страховая – минус 16,3% и 17,2% соответственно. Также сокращен объем инвестиций по направлению “государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение”. Он составил минус 26,5%.

В лидерах по сокращению инвестиционного интереса стали общепит и недвижимость. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом провалилась на 79,4%. А вложения в кафе, рестораны, столовые и гостиницы – на 71,5%.

город горняк



Взято отсюда