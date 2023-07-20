Студенты Алтайского филиала РАНХиГС рассказали об обучении: направление «Экономика»

Приёмная кампания – 2023 в Алтайском филиале Президентской академии идет полным ходом. Мы уже рассказали вам о 5-ти направлениях:

• Психология

• Медиакоммуникации

• Государственное и муниципальное управление

• Экономика

• Юриспруденция

Наши студенты решили поделиться своим опытом: почему они выбрали именно это направление обучения, что им кажется интересным в учёбе и какой совет они могут дать поступающим. Сегодня своими впечатлениями поделилась студентка направления «Экономика».

«Мне кажется, что экономическое образование будет полезно в любой сфере деятельности. Самое интересное в учебе то, как нас учат анализировать и решать различные задачи. Эти знания могут помочь и в дальнейшем, например, предсказать развитие какой-либо отрасли или открыть свой бизнес, изучив другие предприятия, да и просто понять экономическую науку и быть финансово-грамотным человеком.

Поступая на направление «Экономика» будьте готовы много анализировать, выстраивать следственные цепочки и развивать логику. Зато, благодаря всем этим знаниям, к окончанию учёбы у вас уже может быть свой бизнес-план! Находите время для участия в проектах, стажировках и исследованиях, ведь практика очень важна в любом деле!», – посоветовала Полина Костыгина, студентка 1 курса направления «Экономика».

Получить ответы на все интересующие вопросы вы можете на сайте Алтайского филиала РАНХиГС и в приёмной комиссии академии.

Мы ждём вас по будням с 8.00 до 17.00, в субботу – с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел.: 8 (3852) 503-003, 8 (923) 653-11-33, e-mail: [email protected]

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Приглашаем в 3D-тур по академии.

656008, г. Барнаул,

ул. Партизанская, 187

+7 3852 504 272

[email protected]

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