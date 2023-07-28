Топливный чирий: почему растут цены на бензин и далеко ли их “потолок”

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К осени на заправках независимых операторов Алтайского края цена на бензин АИ-95 может превысить 60 рублей за литр. Дело – в ослаблении рубля, росте экспорта и аппетитов нефтяных компаний

После полуторагодового затишья цена на бензин на заправках Алтайского края стала стремительно расти. Начиная с весны она увеличилась на 1-2 рубля за литр в зависимости от марки бензина и расположения АЗС. И это только начало: если федеральные власти и нефтяные компании не договорятся, то к началу осени рыночная цена может превысить 60 рублей за литр 95-го. Однако не факт, что это произойдет на всех АЗС – сетевики могут придержать цены, а независимые заправки окажутся под ударом и рискуют закрыться. При этом в Алтайском крае более чем в трети районов вообще нет сетевых объектов.

Насколько может вырасти цена на бензин

В регионе работают два типа продавцов бензина.

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Согласно информации Алтайкрайстата, по итогам первых четырех месяцев 2023 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 22,2 % и составила 41 673 рубля

Первые – это АЗС крупных нефтяных компаний – “Роснефть” и “Газпромнефть”. На их долю приходится около 110-120 заправок в городах и на основных трассах.

Вторые – это местные независимые операторы. Им принадлежит более 350 заправок в крае, в том числе примерно в 25 районах, где нет сетевых АЗС. Есть еще “Лукойл”, но у него собственных заправок в регионе нет, АЗС под этим брендом работают по договору франчайзинга. Такие данные “Толку” предоставил глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко.

Принцип формирования цены у сетевиков и частников кардинально различается.

Нефтяные компании придерживают ценник на своих АЗС, но при этом рекордно увеличивают стоимость топлива в опте – для независимых операторов.

“Для понимания: оптовые цены на бензины за год выросли по АИ-92 на 55%, по АИ-95 – на 46%, а при этом розничная цена на сетевых АЗС – на 3,5%. Оптовая цена литра 95-го сейчас на 4 рубля выше, чем в сетевой рознице. По 92-му разница около 2,5 рублей. Нефтяники в опте торгуют на 10% выше, чем предлагают в рознице на заправках!” – говорит Матвейко.

Он объясняет: если взять стоимость АИ-95 на 25 июля, то на нефтебазе бензин в пересчете на литр будет стоить 54 рубля:

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По данным Росстата, средние потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли на 2 копейки и составили 51,02 рубля за литр

“Но его еще нужно довезти до АЗС, это 50-70 копеек на литр, плюс затраты на самой заправке: зарплата операторам, налоги, коммуналка и т. д. В общей сложности это минимум 7 рублей на литр. То есть если покупаешь бензин в опте по 54 рубля за литр, то чтобы сработать просто в ноль, нужно продавать по 61 рублю. А люди скажут, что частники на них наживаются! Но дело тут в аппетитах вовсе не наших предпринимателей, они бы рады ставить ценник ниже, но государство не субсидирует их убытки и не будет придумывать им демпфер. Поэтому есть два варианта: закрыть объект или платить зарплату и налоги“.

Эксперт признает – в любом бизнесе есть риски. “Но мы же живем в рыночной экономике и правовом государстве, а здесь мы видим прямое нарушение всех рыночных механизмов. Законодательство прямо говорит, что нельзя в опте продавать дороже, чем в рознице. Но регулятор утверждает, что все хорошо“.

В Минэнерго РФ, действительно, сообщали, что “в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Поэтому рост оптовых цен на изменение розничных цен существенного влияния не окажет”, писал ТАСС .

Важно еще и то, что купленный на бирже бензин приходит на АЗС через месяц-полтора. То есть сейчас на заправках продают топливо, купленное по еще относительно приемлемым ценам. Действующие оптовые цены “докатятся” до АЗС края к концу лета.

И тогда может сложиться ситуация, при которой на двух соседних заправках – сетевой и частной – один и тот же бензин с одного и того же нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) будет выставлен с разницей в 10 рублей. “В этом случае предпринимателю будет проще закрыться. Это крайне негативно отразится на бизнесе и имидже предпринимателя по независящим от него причинам“, – констатирует Матвейко.

Однако в Алтайском крае есть порядка 25 районов, где сетевых АЗС просто нет и где, тем не менее, жителям нужно заправлять машины, предприятиям – транспорт, включая скорые, школьные автобусы, пожарные и т. д.

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“Можно, конечно, съездить за 100 км заправляться. Но кто это будет делать? Можно и в канистрах возить. Но если мы говорим о специальном транспорте, то, во-первых, особенно не навозишься, а во-вторых, думаю, есть требования безопасности – вряд ли в школьном автобусе можно возить канистры“, – предполагает Юрий Матвейко.

Кроме того, могут оказаться нивелированы усилия последних лет по очищению рынка от суррогата.

“После 2018-2019 годов, когда рынок стабилизировали, мы оценивали долю суррогата на нем максимум в 5-7%. А сейчас снова весь интернет завален предложениями – минус 10 рублей за литр от розничной цены. На этом техника ездить не должна. Но кто-то станет закупать, потому что рынок снова разбалансирован“, – сетует глава регионального топливного союза.

Почему растут цены на бензин и когда остановятся

На ситуации сказался комплекс причин, но основная из них – сокращение демпфера нефтяным компаниям.

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Демпфер – это выплаты компаниям из бюджета в случае, когда экспортные цены на топливо выше внутренних. То есть своего рода компенсация разницы. Демпфер позволяет поддерживать внутренний рынок в условиях, когда нефтяникам выгоднее продавать за рубеж.

В 2022 году НПЗ получили рекордные выплаты по демпферу – 2,2 трлн рублей, что в 3,2 раза больше, чем за год до этого, писал РБК .

Однако еще в конце апреля в Минфине РФ заявили о предложении снизить выплаты вдвое с июля 2023-го по июль 2024-го, что позволит экономить бюджету до 30 млрд рублей ежемесячно. По данным Российского топливного союза, двукратное сокращение по демпферу может произойти уже с 1 сентября.

В мае 2023 года нефтяным компаниям выплатили 103,5 млрд, это понижающая динамика.

“Похоже, ведомство надеялось на санкции, на то, что рынок для экспорта бензина будет сужен. Но, судя по росту цен, надежды не оправдались“, – заявил РБК Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Действительно, по информации Российского топливного союза, наблюдается рост экспорта бензинов с начала года на 41,5% к такому же периоду 2022 года. “По июлю текущего года отмечен рост экспорта на 45,5 тысяч тонн, или на 55,3% по отношению к июлю прошлого года“, – говорится в недавнем письме союза премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Более того, участники рынка говорят, что есть и серые схемы вывоза бензина за границу – того, что был отправлен на внутренний рынок и за который НПЗ получили выплаты по демпферу.

Ослабление рубля только усилило привлекательность экспорта.

При этом внутреннее потребление топлива, напротив, возросло. Сказались пик туристического сезона и популярность отдыха внутри страны, а также переориентация многих предприятий и отраслей на восточные рынки.

В результате совокупность всех факторов привела к тому, констатируют в топливном союзе, что сложился дисбаланс: предложение бензинов снизилось – падение объема биржевых продаж сократилось примерно на 12%, а спрос вырос. Возник дефицит.

“Тут еще важно понимать, что, например, дизтопливо страна производит с большим профицитом, а по бензинам он составляет 5-7%. Остановка любого НПЗ на ремонт или рост экспортных продаж сразу сказываются на наличии товара на внутреннем рынке и оптовых ценах“, – объясняет Юрий Матвейко.

Для сибирских регионов ситуацию усугубляет зависимость от поставок фактически двух основных НПЗ – Омского и Ачинского.

“Если какой-то из них встает на ремонт, это сильно бьет по рынку СФО. А стоимость доставки топлива в край растет год от года. Если раньше ж/д тариф был 70 копеек на литр, потом рубль, то сейчас – уже около 4 рублей. А если везти из европейской части, это будут все 7-8 рублей, и тогда мы из рынка выпадаем точно. У нас нет ни демпферов, ни субсидий“, – объясняет глава алтайского топливного союза.

Он утверждает, что все участники рынка еще с апреля обрисовывали все риски на уровне и правительства, и ФАС. “Это чирий такой, который может рвануть“, – говорит Матвейко.

Однако пока из принятых решений есть только проект постановления от антимонопольной службы с предложением увеличить обязательный норматив продаж на бирже для бензина с 12% до 13% от общего объема производства. Требование хотят распространить на все нефтяные компании, получающие выплаты по демпферу.

Также в Минэнерго РФ сообщили, что для сдерживания роста биржевых цен могут сформировать список экспортеров нефтепродуктов для пресечения схем “серого экспорта”, писал ” Интерфакс “.

Российский топливный союз в письме Михаилу Мишустину предлагает принять меры, которые будут определять приоритет поставок бензина на внутренний рынок, запретят экспортировать топливо перекупщикам, которые приобретенный на бирже бензин продают за границу. Также предлагается повысить норматив поставок на биржу до 15% от объема производства.

Однако главным решением может стать договоренность федеральных властей и нефтяных компаний по объемам демпфера, считают участники рынка. Но для этого, говорят они, может потребоваться вмешательство первых лиц государства.