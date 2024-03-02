Сегодня в Барнауле начался сезон весенних продовольственных ярмарок. Торговые площадки были организованы в каждом районе города. Барнаульские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также производители из других городов и районов Алтайского края представили широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и др.

«Продовольственные ярмарки в Барнауле проводятся в соответствии с утвержденным графиком, – рассказывает председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. – Эта ярмарка первая в весеннем периоде, всего в текущем году запланировано проведение 19 ярмарок. Сегодня ярмарка проходила по шести адресам, всего было организовано более 130 торговых точек; свою продукцию горожанам предлагали более 60 сельхозяйственных и около 100 товаропроизводителей».

Первую весеннюю ярмарку посетило примерно 7 тыс. барнаульцев. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности, овощи, фрукты.

По результатам проводимого мониторинга цены на продовольственных ярмарках в Барнауле в среднем ниже на 20,55%, чем в торговых сетях, и на 22,85%, чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий, которые осуществляют продажу своей продукции без посредников, с минимальной торговой надбавкой, уточняют в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

«Сниженные цены и качественные, напрямую от производителя, продовольственные товары делают ярмарки востребованными у жителей города. Это видно из роста товарооборота, который в 2023 году составил 140,5 млн. рублей, что выше показателя 2022 года на 5 млн рублей или 3,7%», – отмечает руководитель профильного комитета.

Также отмечено, что растет интерес к ярмаркам и среди самих производителей – в 2023 году еще 4 предприятия стали постоянными участниками ярмарок в Барнауле. На сегодня их общее количество – порядка 46 крестьянских фермерских хозяйств, 125 товаропроизводителей.

Напомним, следующая ярмарка запланирована 23 марта по следующим адресам: (пр-кт Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»), ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина), площадь Народная, ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова), пр-кт Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»), ул.Чайковского, 21а (р.п.Южный, площадь перед ДК «Южный»).

Взято отсюда