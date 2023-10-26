Туктамышева назвала футболиста, с которым бы сделала совместный номер

Туктамышева рассказала, что хотела бы сделать номер с экс-футболистом Маркизио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире «Радио Зенит» заявила, что хотела бы сделать совместный номер с экс-футболистом петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио.

«Хороший мужчина, что сказать, красивый», — сказала Туктамышева о Маркизио.

Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России.

18 октября РИА Новости сообщило, что фигуристка приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышеву призвали не идти в политику.

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