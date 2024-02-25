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Тушили 30 человек. В Барнауле загорелся жилой дом — есть пострадавшие

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Из огня спасатели вывели 14 человек, среди них были дети

25 февраля 2024, 11:20105Написать комментарий

Тушили 30 человек. В Барнауле загорелся жилой дом — есть пострадавшие

В ночь на 25 февраля в Барнауле на улице 2-й Строительной, 42 загорелся жилой дом, сообщает официальный телеграм-канал ГУ МЧС по региону. Когда приехали пожарные, квартира на первом этаже уже полыхала.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю NGS22.RU рассказали, что людей удалось вывести по лестничным маршам. Всего эвакуировали 14 человек, из них трое детей.

Один мужчина надышался дымом и сейчас в больнице. Редакция спросила о его состоянии в пресс-службе Минздрава региона. Пока нам не ответили, позже новость будет дополнена.

Огонь тушили 30 пожарных. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в квартире пострадали мебель и вещи. Причины возгорания в ведомстве пока не уточнили.

Тушили 30 человек. В Барнауле загорелся жилой дом — есть пострадавшие

Тушили 30 человек. В Барнауле загорелся жилой дом — есть пострадавшие

Тушили 30 человек. В Барнауле загорелся жилой дом — есть пострадавшие

На сайте мэрии говорится, что для жильцов развернули пункт временного размещения на улице Советской Армии, 3. Всего там десять мест, восемь из них уже заняты.

По данным портала dom.mingkh.ru, двухэтажка на улице 2-й Строительной 1960 года постройки исправна.

Тушили 30 человек. В Барнауле загорелся жилой дом — есть пострадавшие

В ближайшее время власти проведут обследование дома. Его дальнейшая эксплуатация пока под вопросом.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите нам по телефону +7 912 222–00–14.

Взято Источник
25.02.2024

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