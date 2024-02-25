Из огня спасатели вывели 14 человек, среди них были дети

25 февраля 2024, 11:20105Написать комментарий

В ночь на 25 февраля в Барнауле на улице 2-й Строительной, 42 загорелся жилой дом, сообщает официальный телеграм-канал ГУ МЧС по региону. Когда приехали пожарные, квартира на первом этаже уже полыхала.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю NGS22.RU рассказали, что людей удалось вывести по лестничным маршам. Всего эвакуировали 14 человек, из них трое детей.

Один мужчина надышался дымом и сейчас в больнице. Редакция спросила о его состоянии в пресс-службе Минздрава региона. Пока нам не ответили, позже новость будет дополнена.

Огонь тушили 30 пожарных. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в квартире пострадали мебель и вещи. Причины возгорания в ведомстве пока не уточнили.

На сайте мэрии говорится, что для жильцов развернули пункт временного размещения на улице Советской Армии, 3. Всего там десять мест, восемь из них уже заняты.

По данным портала dom.mingkh.ru, двухэтажка на улице 2-й Строительной 1960 года постройки исправна.

В ближайшее время власти проведут обследование дома. Его дальнейшая эксплуатация пока под вопросом.

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Взято Источник

25.02.2024