Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в Риме

ТАСС: к акции в поддержку Палестины в Риме присоединились тысячи людей

Манифестация в поддержку Палестины собрала в Риме тысячи участников, сообщает ТАСС.

По данным агентства, масштабное шествие около 15.30 по местному времени (16.30 мск) двинулось от станции метро «Пирамиде» в направлении площади Сан-Джованни.

Отмечается, что акцию поддержали многие ассоциации, включая Союз базовых профсоюзов, политическую организацию «Фронт несогласия» и другие арабские общины.

«Мы здесь, чтобы протестовать, мы здесь, чтобы выразить скорбь. Бойня, происходящая в Газе, — это геноцид», — скандируют организаторы.

Манифестанты кричат «Свободу Палестине!».

На масштабную манифестацию в Риме прибыли участники из Милана, Неаполя, Кальяри, Турина, Бергамо, Казерта, Салерно и Флоренции. Маршрут движения контролируют силы полиции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле пришли полтора миллиона человек.

В Лондоне на митинг в поддержку Палестины вышли тысячи людей.

Ранее в Париже сохранили запрет на проведение пропалестинской демонстрации.

город Горняк



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