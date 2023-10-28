29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
В Израиле объявили о начале второго этапа войны
Бизнес
ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины
Бизнес
Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в Риме
Спорт
Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в Риме
Новости Алтай
Три человека пострадали в Барнауле в ДТП с автобусом
Новости Алтай
В Барнауле с концертом выступят чемпионы Высшей лиги КВН

Коллекция категорий

Бизнес240 Новости
Здоровье526 Новости
Новости Алтай2584 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование268 Новости
Общество523 Новости
Объявления82 Новости
Политика507 Новости
Спорт278 Новости
Платим за интересные новости!

Тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины в Риме

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ТАСС: к акции в поддержку Палестины в Риме присоединились тысячи людей

Манифестация в поддержку Палестины собрала в Риме тысячи участников, сообщает ТАСС.

По данным агентства, масштабное шествие около 15.30 по местному времени (16.30 мск) двинулось от станции метро «Пирамиде» в направлении площади Сан-Джованни.

Отмечается, что акцию поддержали многие ассоциации, включая Союз базовых профсоюзов, политическую организацию «Фронт несогласия» и другие арабские общины.

«Мы здесь, чтобы протестовать, мы здесь, чтобы выразить скорбь. Бойня, происходящая в Газе, — это геноцид», — скандируют организаторы.

Манифестанты кричат «Свободу Палестине!».

На масштабную манифестацию в Риме прибыли участники из Милана, Неаполя, Кальяри, Турина, Бергамо, Казерта, Салерно и Флоренции. Маршрут движения контролируют силы полиции.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле пришли полтора миллиона человек.

В Лондоне на митинг в поддержку Палестины вышли тысячи людей.

Ранее в Париже сохранили запрет на проведение пропалестинской демонстрации.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости