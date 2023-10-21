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В 2023 году урожай Алтайского края достигнет среднемноголетних значений

редактор ГОРНЯК2201 минуты

19 октября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал с рабочей поездкой в Калманском и Топчихинском районах.

В Минсельхозе региона рассказали, что на предприятии «Кубанка» Калманского района уже убрали зерновые, зернобобовые, гречиху и завершают уборку свеклы. В этом году свекловоды края перешагнули показатели прошлого года: накопали почти 1 миллион 300 тысяч тонн. Отметим, что её качество из-за меньшего содержания сахара и большего воды чуть хуже прошлого года. Но этот объем обеспечит полную загрузку Черемновского сахарного завода до конца марта следующего года.

На предприятии «Система» в Топчихинском районе также продолжается уборка технических культур.

По словам Виктор Томенко, на сегодняшний день в Алтайском крае уже собрано больше 4 миллионов тонн зерна. К примеру, на четверть убран подсолнечник (220-230 тысяч тонн), собрано 2/3 урожая гречихи – 530-540 тысяч тонн.

Глава региона ознакомился с ходом уборочных работ, встретился с руководителями сельхозпредприятий, пообщался с работниками, поинтересовался условиями труда. На обоих предприятиях заработная плата достигает уже 70-100 тысяч рублей. Руководители пользуются механизмами господдержки, получают льготные кредиты.

В этом году из-за обильных осадков во время уборки и необходимости использования зерносушилок возросла потребность в использовании газа, временно образовался дефицит. Краевые власти оперативно реагировали в вопросах обеспечения топливом.

«Так получилось по всей Сибири. Мы отработали с поставщиками газа, я давал отдельное поручение. На сегодняшний день ситуация нормализовалась. Через день-два все будет отрегулировано и в Топчихинском районе. По топливу ситуация была сложнее. Несмотря на предусмотрительно сделанные запасы топлива нашими опытными сельхозтоваропроизводителями, в какой-то момент пришлось докупать топливо по завышенным ценам, а затем возник и дефицит. Это вопрос федерального регулирования», – рассказал Виктор Томенко.

Он заверил, что в настоящее время топливо есть, а цены пошли вниз. Алтайский край лучше многих регионов прошел ситуацию. Благодаря своевременно принятым мерам поддержки аграрии Алтайского края завершают уборочную кампанию в спокойном режиме. В этом году по урожаю наш регион возвращается к среднемноголетним значениям.

Виктор Томенко: «Нам удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо»

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новости горняк

Взято отсюда

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