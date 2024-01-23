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В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

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В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии

В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Его провел глава города Вячеслав Франк с председателями региональных и городских профсоюзных организаций, председателями профильных комитетов администрации города, представителями городских и краевых объединений работодателей. 

В ходе заседания было подписано городское трехстороннее Соглашение между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей, Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов на 2024 – 2026 годы. 

Соглашение содержит в себе обязательства и гарантии работникам в части оплаты труда, улучшении условий и охраны труда, содействия занятости, развития профессионального уровня, создания социальных условий. Основным направлением принимаемого Соглашения является повышение заработной платы, исходя из положений регионального Соглашения и обстоятельств текущего года.

Ранее подписание Соглашения проходило в декабре 2020 года на 2021-2023 годы.

– Основным итогом прошедшего трехлетнего периода можно считать повышение заработной платы работников крупных и средних организаций на 34,0% (с 38 723 руб. до 55 891 руб.) –резюмировал Вячеслав Франк проделанную комиссией работу за предыдущий период. – Также удалось обеспечить снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом на 10%. 

Кроме того, продолжается работа по созданию новых рабочих мест, стабилизируется рынок труда, снижается количество безработных граждан (на 01.12.2023 уровень безработицы – 0,19%, что является самым низким показателем в городах СФО), 

При подготовке Соглашения на новый период проведена большая работа по его разработке и согласованию со всеми сторонами социального партнёрства. Хочу поблагодарить за проделанную работу всех участников. 

Также глава города особо подчеркнул, что одна из основных проблем, которую необходимо сегодня совместно решать – дефицит кадров во всех отраслях. Вячеслав Франк отметил, что эту задачу нужно решать в том числе повышением заработной платы. 

В завершение заседания прошло награждение организаций – победителей городского конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников» дипломами администрации города. 

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года с целью вовлечения большего количества работодателей и работников города в компанию по принятию коллективных договоров, повышения их качества, увеличения социальных льгот и гарантий работникам.  В 2023 году на конкурс поступило 15 заявок, конкурсная комиссия выделила 6 организаций. 

По решению конкурсной комиссии среди организаций реального сектора экономики призовые места распределились следующим образом: 

1 место с вручением Диплома администрации города Барнаула I степени – АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская ТЭЦ-2»;

2 место с вручением Диплома администрации города Барнаула II степени – филиал АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания»;

3 место с вручением Диплома администрации города Барнаула III степени  – АО «Алтайский приборостроительный завод «РОТОР».

Среди организаций бюджетного сектора экономики:

1 место с вручением Диплома администрации города Барнаула I степени – КГКУ «Управление по социальной защите населения по городу Барнаулу»;

2 место с вручением Диплома администрации города Барнаула II степени – ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;

3 место с вручением Диплома администрации города Барнаула III степени – КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови».

Особо глава города отметил работу социальной защиты, в том числе поддержку, которую работники социальных служб оказывают семьям участников СВО.

Взято отсюда

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