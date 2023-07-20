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В Алтайском крае будет открыт центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024

редактор01 mins

Подведены итоги Всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024. В заявочной кампании приняли участие 474 организации из 86 регионов России.

Конкурсной комиссией было выбрано 25 центров из 20 регионов, которые проведут отбор и будут координировать работу добровольцев на ВФМ-2024 по всем функциональным направлениям. В их число вошел  Алтайский центр развития добровольчества !

Напомним, ВФМ-2024 – это самое масштабное молодежное событие в мире. Он объединит неравнодушных людей со всей планеты. По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль пройдет  с 1 по 7 марта 2024 года  на федеральной территории «Сириус».

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