В Алтайском крае будет открыт центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024

Подведены итоги Всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024. В заявочной кампании приняли участие 474 организации из 86 регионов России.

Конкурсной комиссией было выбрано 25 центров из 20 регионов, которые проведут отбор и будут координировать работу добровольцев на ВФМ-2024 по всем функциональным направлениям. В их число вошел Алтайский центр развития добровольчества !

Напомним, ВФМ-2024 – это самое масштабное молодежное событие в мире. Он объединит неравнодушных людей со всей планеты. По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».