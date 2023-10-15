В этом году он выпал на 15 октября. В крае в этой отрасли занято почти 30 тысяч человек.

По объёмам производства муки, круп, сухой сыворотки наш регион – абсолютный чемпион в России. На втором месте по выпуску – сливочное масло, сыры и БАДы. Кроме того, мы – одни из лучших в России по валовому сбору зерна, семян масличных культур и выпуску растительных масел, макаронных изделий и мёда. Кстати, нерафинированного растительного масла в этом году наши пищевики выпустили рекордное количество. И сахара произвели практически вдвое больше! Качество алтайских продуктов общепризнанно и отмечается как наивысшее. Например, в этом году Роскачество производило исследование сметаны региональных производителей. Два алтайских завода вошли в пятёрку лучших.

Елена Тарасова

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Взято отсюда