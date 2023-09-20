В Алтайском крае появятся сельскохозяйственные беспилотники - ГОРНЯК22

Алтайский край примет участие в эксперименте по внедрению сельскохозяйственных беспилотников.

В постановлении, подписанным Михаилом Мишустиным, говорится, что эксперимент, позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Помимо Алтайского края участие примут: Ставропольский край, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовской и Ульяновской области.

В период эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем, сообщают «РИА Новости» .

Также это позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.

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