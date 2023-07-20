В Алтайском крае продолжается сезон заготовки кормов

Хозяйства Алтайского края продолжают заготовку грубых и сочных кормов для сельхозживотных. По оперативным данным на 18 июля, уже произведено 66,5 тыс. тонн сена и почти 258 тыс. тонн сенажа.

Как сообщает региональный Минсельхоз, в конце лета аграрии приступят к формированию запасов еще одного вида сочных кормов – силоса. В его состав входит преимущественно кукуруза, зерно которой спеет в августе-сентябре.

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