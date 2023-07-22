В Алтайском крае создали и модернизировали почти 8 тысяч рабочих мест

По итогам первого полугодия 2023 года в Алтайском крае создано и модернизировано 7,7 тысячи рабочих мест. Этот показатель на 609 рабочих мест больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Порядка 2,4 тысячи организаций расширили производство или усовершенствовали условия труда. Основной прирост обеспечили предприятия сфер торговли, обрабатывающих производств и сельского хозяйства, отмечают в региональном управлении по труду и занятости населения.

Так, в обрабатывающем производстве создано сразу 1 787 мест, что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Рост спроса на рабочую силу за счет запуска новых линий и увеличения объема производства обеспечили: Барнаултрансмаш, Сибприбормаш (Бийск), Алтайский завод прецизионных изделий (Барнаул), «Кучуксульфат» (Благовещенский район).

Модернизация рабочих мест способствует внедрению на предприятиях принципов бережливого производства, росту производительности труда и заработной платы.

«Это развивает экономику края». Губернатор Томенко рассказал о программе переподготовки инженеров

>