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В Алтайском крае в смертельном ДТП пострадали дети. На трассе собралась огромная пробка

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Авария произошла недалеко от места гибели Евдокимова — в лобовом столкновении погибли две женщины

В Алтайском крае в смертельном ДТП пострадали дети. На трассе собралась огромная пробка

Сегодня, 7 января, в Алтайском крае на трассе у села Плешково столкнулись три автомобиля, в одном из них ехали дети. Две женщины погибли на месте, пятеро несовершеннолетних доставлены в бийскую больницу. Подробности сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В Алтайском крае в смертельном ДТП пострадали дети. На трассе собралась огромная пробка

Водительница микроавтобуса «Мазда», перевозившая детей, совершала обгон на трассе и столкнулась с автомобилем «Ниссан-Икс-Трейл». Женщина за рулем и одна пассажирка скончались на месте. Погибшим было 32 и 55 лет.

Из-за этого на трассе Бийск — Барнаул собралась огромная пробка. Видео скопившихся авто опубликовал телеграм-канал «Бийск 22».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Бийск 22» / T.me

В краевой прокуратуре начали проверку безопасности дорожного движения на отрезке. Сотрудники ведомства устанавливают подробности трагедии.

Накануне на том же участке дороги, недалеко от места гибели Евдокимова, легковушка столкнулась с грузовиком. Медики сообщали о трех пострадавших.

Взято Источник
09.01.2024

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