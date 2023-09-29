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В Алтайском крае выполнено более 60% годового плана по посадкам леса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае проходят осенние посадки лесных культур. Это один из этапов ежегодной работы по лесовосстановлению и важная составляющая нацпроекта «Экология».

С начала сентября к посадкам леса приступили Барнаульское, Лебяжинское, Ключевское, Озеро-Кузнецовское, Степно-Михайловское, Залесовское, Тогульское, Тягунское, Алтайское, Горно-Колыванское, Солтонское и Чарышское лесничества. В некоторых из них работы уже подходят к концу. Наибольший объем работ в приходится на Ключевское и Озеро-Кузнецовское лесничеста.

На сегодняшний день в регионе высажено свыше 640 тысяч сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой на площади 258 гектаров, что составляет 66% от годового плана, уточнили в Минприроды Алтайского края.

Всего в осенний период 2023 года лесовосстановительные работы запланированы на площади 2554 гектара. В том числе, посадка лесных культур – 1386 гектаров, комбинированное лесовосстановление – 38 гектаров; естественное лесовосстановление будет выполнено на площади 1130 гектаров.

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горняк

Взято отсюда

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