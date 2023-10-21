В Алтайском крае вырос спрос на поваров

Профессия сложная, говорят студенты, весь день придется проводить на ногах. Еще нужно помнить много рецептов и то, как сочетаются продукты. Любой известный шеф-повар начинал с простых операций – правильно чистить овощи, ровно нарезать. Навыки сначала отрабатывают на таких лабораторных работах, а потом получают допуск до более сложных блюд. Профессия повара в последнее время становится популярной. Этому способствуют и многочисленные кулинарные шоу, которых сейчас много на телевидении. Например, в барнаульском кооперативном техникуме в этом году набрали дополнительную группу поваров-кондитеров. После учебы в профессии остается примерно 60% выпускников, говорят преподаватели. Поэтому в отрасли сейчас дефицит кадров. По данным hh.ru, в этом году в крае открыто 3300 вакансий поваров, кондитеров и пекарей. Это на 82% больше, чем год назад за этот же период. Чаще всего специалистов приглашают компании из общепита, а еще розничные магазины, которые развивают собственную кулинарию. Между тем, многие студенты мечтают об открытии собственных ресторанов. Поварам на Алтае предлагают разные заработки – обычно от 36 до 64 тысяч рублей, как следует из вакансий. Максимальные зарплаты предлагают шеф-поварам – до 150 тысяч рублей. Чтобы стать именитым шеф-поваром, преподаватели советуют обращать внимание на то, как работают известные коллеги. Поваров на Алтае в будущем потребуется еще больше. В регионе развивается туризм, а с ним расширяется и сеть кафе и ресторанов.

Ольга Будзович

горняк



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