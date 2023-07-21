В Алтайском районе завершают реконструкцию трассы Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь

Работы ведут с 2022 года за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Источник фото: Катунь 24

Трасса Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь ведёт ко многим туристическим зонам края, проходимость высокая. Из-за большого потока машин дорожное покрытие износилось и перестало соответствовать нормам. Сейчас идёт масштабная реконструкция двух участков дороги. На работы выделено более двух млрд рублей.

«По данной автомобильной дороге ездит масса туристов, местное население передвигается. То есть это социально значимый объект для нашего района. Кроме того, данный объект для нашего района приводит количество автомобильных дорог, находящихся на территории Алтайского района, в нормативное состояние. То есть увеличение протяжённости дорог, соответствующих нормативным требованиям», — сообщил глава Алтайского района Виктор Тырышкин.

На одном из участков сейчас отсыпают щебёночное основание толщиной 40 см, поверх уложат 13 см асфальтобетонных слоёв. На другом участке материалом уже покрыта большая часть трассы. Помимо этого, на дороге делают более плавные повороты для того, чтобы расстояние безопасной видимости соответствовало нормам, то есть встречные машины были заметны с расстояния 450 м. Для того чтобы проложить более обозримую дорогу, приходится даже разбирать скалу.

«У нас остался по основным конструктивам участок 1 км, вот как раз за спиной это последний притор, мы будем распрямлять. Там, где не соответствовала существующая дорога по видимости, по безопасности дорожного движения, для распрямления разбирается участок скалы. Где-то в первой декаде августа будет произведён у нас крайний взрыв»,- рассказал директор подрядной организации Николай Данилин.

Строители не только реконструируют само дорожное покрытие, но и установят водопропускные трубы, тросовое ограждение и мост через реку Ая. Благоустроят и часть дорог в селе Алтайское. Здесь проложат более километра тротуара, установят фонари и две автобусные остановки. На этом планируют не останавливаться и после этих работ начать ремонт двух других участков этой же трассы.

«Сама идея – это до конца дойти от населённого пункта села Алтайское до Бирюзовой Катуни. Вот у нас несколько участков сейчас делается и уже разработана проектная документация на участок км 0 – км 7 и второй участок 7-15. Вот это уже почти готовые к выделению финансирования два участочка», — поделился начальник строительства дорог «Алтайавтодор» Сергей Рубаненко.

За них возьмутся только в следующем году, а участки, на которых работают сейчас, должны закончить к декабрю этого года. Хотя подрядчики делятся успехами и обещают завершить ремонт уже к октябрю.