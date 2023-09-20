Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

ГОРНЯК2201 mins

Рубцовский районный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Судом установлено, что в период с января 2021 года по март 2022 года подсудимый своими действиями способствовал иным лицам в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов на сумму свыше 13 млн рублей под видом экономических сделок путем оформления подложных товарно-сопроводительных документов на транспортировку древесины.

С учетом позиции государственного обвинителя Рубцовской транспортной прокуратуры суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 150 тыс рублей.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнено после вступления приговора в законную силу. Уголовное дело в отношении иных лиц выделено в отдельное производство.

©Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото иллюстративное

Добавить комментарий

Похожие новости