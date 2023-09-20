В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса - ГОРНЯК22

Рубцовский районный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.226.1 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Судом установлено, что в период с января 2021 года по март 2022 года подсудимый своими действиями способствовал иным лицам в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов на сумму свыше 13 млн рублей под видом экономических сделок путем оформления подложных товарно-сопроводительных документов на транспортировку древесины.

С учетом позиции государственного обвинителя Рубцовской транспортной прокуратуры суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 150 тыс рублей.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнено после вступления приговора в законную силу. Уголовное дело в отношении иных лиц выделено в отдельное производство.

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