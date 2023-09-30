В августе годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с июлем до 5,89%

Это выше, чем по Сибирскому федеральному округу (5,13%) и по России в целом (5,15%). В Центробанке ускорение инфляции в крае во многом объясняют ослаблением рубля, ростом спроса на непродовольственные товары, а также снижением предложения некоторых продовольственных товаров.

Продовольственные товары

Причины подорожания продовольствия вызваны ростом затрат животноводческих хозяйств на импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты и повышением стоимости обслуживания оборудования иностранного производства на фоне ослабления рубля. Это привело к ускорению роста цен на свинину и мясо птицы. Удорожание сырья для предприятий-переработчиков повлияло на ускорение годовой динамики цен на колбасные изделия и продукцию из мяса.

Из-за ослабления рубля менее доступны стали апельсины, яблоки и груши. Увеличение годовых темпов прироста цен на картофель, свеклу и морковь объясняется эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. Сезонное снижение цен на овощи нового урожая в этом году было не таким значительным, как годом ранее. Это связано со смещением сроков посевной кампании в крае в условиях холодной весны, что привело к более позднему, чем в 2022 году, поступлению на рынок нового урожая.

Непродовольственные товары

Увеличение потребительской активности, ослабление рубля и поднятие ставок утилизационного сбора с 1 августа 2023 года привели к ускорению годового роста цен на иномарки. Эти же факторы подхлестнули рост стоимости смартфонов, холодильников, миксеров, блендеров, бытовых плит в годовом сопоставлении.

Продолжился рост оптовых цен на топливо на фоне их повышения на мировом рынке. Это привело к подорожанию ГСМ в годовом выражении в рознице.

Услуги

В августе годовой темп прироста цен в сфере услуг уменьшился до 11,12%. Случилось это благодаря введению дополнительных поездов по ряду направлений, что способствовало замедлению роста цен на проезд в поездах дальнего следования в годовом выражении.

В Центробанке к концу года прогнозируют инфляцию в диапазоне 6,0–7,0% и повторяют как мантру, что в следующем году она вернется к 4%. Это важно для того, чтобы успокоить участников экономической деятельности, ведь от их ожиданий рост цен также зависит.

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ШУМИЛОВ Евгений

горняк22



Взято отсюда