В Барнауле штрафуют уличных продавцов и напоминают о правилах торговли

В администрации города напомнили адреса, где садоводы могут законно торговать своей продукцией

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула

Борьба с несанкционированной торговлей на улицах Барнаула идет уже много лет. Но ежегодно с приходом лета оживленные переулки города заполняют торговцы со своей незатейливой продукцией — кто торгует урожаем с сада-огорода, а кто продуктами животного происхождения: мясом, маслом, молоком и все это без соблюдения санитарных норм.

Как борются с несанкционированной торговлей?

В 2023-м году сотрудниками администрации города Барнаула совместно с администрациями районов города, Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, отделов полиции УМВД России по г.Барнаулу провели 326 рейдов и составили 414 административных протоколов за несанкционированную торговлю, сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей составила 205 700 рублей

В ведомстве напоминают: несанкционированная торговля в Барнауле запрещена правилами благоустройства — нельзя устанавливать нестационарные торговые объекты — палатки, складные столы, ящики — с нарушением утвержденной схемы размещения на территории города.

“С лицами, осуществляющими выносную торговлю, регулярно проводится разъяснительная работа о необходимости осуществления торговой деятельности на специально отведенных площадках”, – указывают в комитете по развитию предпринимательства.

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула

За нарушение запрета можно получить административный штраф. Он составляет для физических лиц: от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 10000 рублей, для юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей. При повторном нарушение штрафы увеличиваются.

Где тогда торговать урожаем пенсионерам?

На специальных бесплатных торговых местах для садоводов, которые в Барнауле устанавливают с 2016 года по инициативе главы города в каждом районе города.

На сегодняшний день установлено 88 таких торговых лотков на 176 мест. Они расположены по следующим адресам:

– Железнодорожный район – ул.Юрина, 118, ул.Матросова, 5, ул.Молодежная,64, ул.Северо-Западная,163. Здесь размещены 12 лотков; – Индустриальный район – ул.Георгиева, 22, ул.Георгиева, 44, ул.50 лет СССР, 41, ул.Балтийская, 38б. Тут располагаются 20 лотков; – Ленинский район – ул.Малахова, 77, 62; ул.Юрина, 202в, Юрина, 303. Установили 14 лотков; – Октябрьский район – ул.Северо-Западная, 58, ул.Титова, 13, Бульвар 9 января, 94, ул.Кулагина,46, ул.40лет Октября,3а. Поставили для садоводов 21 лоток; – Центральный район – пр-кт Красноармейский, 51, ул.Челюскинцев, 69 и на пл.Спартака — размещен 21 лоток.

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула

Кроме этого торговые места для пенсионеров предоставляются на рынках и постоянно действующих ярмарках города Барнаула. Адреса рынков и ярмарок:

“Сельхоз рынок” (ул.Северо Западная, 6) “Новый рынок” (ул.Пионеров, 13) “Крытый рынок” (ул.Титова, 6) Ярмарка на Космонавтов (пр-кт Космонавтов, 59) “Центральная” (ул.Мало-Тобольская, 23) “Докучаево” (ул.Попова, 70д) ТФ “Агреман” (ул.Попова, 70) “Динамо” (ул.Никитина, 55) Ярмарка “Эко-ярмарка ВДНХ” (ул.Взлетная,2к)

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