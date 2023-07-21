В Барнауле мужчина на автомобиле преследовал 11-летнюю девочку

В барнаульских соцсетях появилось сообщение о том, что вечером 19 июля в Ленинском районе краевого центра мужчина совершил в отношении несовершеннолетней девочки иные действия сексуального характера.

По данной информации, Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая иные действия сексуального характера. Несовершеннолетней удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего злоумышленник скрылся.

В настоящее время личность подозреваемого установлена – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, проживающий в Барнауле с 2014 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

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