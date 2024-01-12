Сегодня, 12 января, в администрации Барнаула вручили дипломы победителям ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий промышленности и потребительского рынка.

С поздравительным словом к участникам встречи обратилась заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Наталья Чмерева:

– В наступившем году хочется пожелать вам здоровья, всего самого наилучшего, чтобы все ваши планы, мечты, надежды осуществились, и 2024 принес вам только положительные моменты.

Традиционно итоги конкурса подводят в преддверье Нового года, а награды вручают в канун старого Нового года.

– Каждый раз количество предприятий, задающих тренды в новогоднем оформлении, увеличивается, отметила Наталья Чмерева. – Год назад таких предприятий было 60, в 2023 году уже почти 70. Среди участников есть победители прошлых лет, которые улучшают качество оформления, есть и те, кто присоединился к конкурсу впервые. Вы создаете хорошее настроение горожанам в преддверье праздника и, конечно, вам самим приятно видеть свои предприятия красивыми и оформленными. За это вам огромное спасибо!

В 2023 году в конкурсе приняли участие 69 организаций города. Победителями стали предприятия в 13 номинациях.

Среди крупных промышленных предприятий отмечен ИСК «Союз», занявший 1 место, на втором месте – ООО «Алтайский завод прецизионных изделий». Третье место досталось ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Среди средних промышленных предприятий первое место получило ООО «БКЖБИ № 1 им В.И. Мудрика». АО «Учхоз «Пригородное» заняло второе, а третье место поделили между собой ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий» и ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, реализующих продовольственные товары», I место занял гастромаркет готовой еды «Днем с Огнем» по адресу ул.Солнечная Поляна, 28.

I место в номинации “Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары”, досталось ТЦ «Красный», расположенному по адресу пр-кт Ленина, 14.

Самым нарядным торговым центром признан ТРЦ «Galaxy», расположенный на пр-кт Строителей, 11, а среди автоцентров – автоцентр «Юг» на Змеиногорском тракте, 118б.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление салонов цветов» I место занял салон цветов «Тюльпан» по адресу пр-кт Ленина, 27, а в номинации «Лучшая фотолокация» – салон цветов «Don buton» на ул.Солнечная Поляна, 81.

С полным списком награжденных предприятий можно ознакомиться по ссылке.

В завершение церемонии награждения Наталья Чмерева пригласила желающих к участию в конкурсе среди предприятий города на лучшее благоустройство прилегающих территорий ко Дню города, который в прошлом году прошел впервые.

Взято отсюда