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В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

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В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В Барнауле подвели итоги конкурса новогоднего оформления предприятий промышленности и потребительского рынка

В администрации города состоялось заседание комиссии по подведению итогов городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности и потребительского рынка – 2023» под руководством председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула Натальи Кротовой.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали председатели комитетов по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администраций районов города.

Конкурс ежегодно проводится в целях создания праздничной новогодней атмосферы для жителей и гостей города, определение лучших предприятий промышленности и потребительского рынка города, обеспечивших оригинальное художественное праздничное оформление фасадов.

В конкурсе приняли участие 69 предприятий промышленности

и потребительского рынка города Барнаула.

 

В этом году победителями стали:

Среди крупных промышленных предприятий:

I место – ИСК «Союз»;

II место – ООО «Алтайский завод прецизионных изделий»;

III место – ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Среди средних промышленных предприятий:

I место – ООО «БКЖБИ № 1 им В.И. Мудрика»;

II место – АО «Учхоз «Пригородное»;

III место – ООО «Барнаульский завод резиновых технических изделий»;

III место – ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, реализующих продовольственные товары»:

I место – гастромаркет готовой еды «Днем с Огнем» ул.Солнечная Поляна, 28а;

II место – магазин «Гастроном» ул.Молодежная, 32;

III место – магазин «888» ул.Георгия Исакова, 181.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары»:

I место – ТЦ «Красный» пр-кт Ленина, 14;

II место – магазин «Te amo» пр-кт Ленина, 56;

III место – букетная студия «Флакон» ул.Профинтерна, 28.

В номинации Лучшее новогоднее оформление торговых центров:

I место – ТРЦ «Galaxy» пр-кт Строителей, 117;

II место – ТЦ «Москва» Павловский тракт, 251ж;

III место – ТЦ «Майский» пр-кт Красноармейский, 64;

III место – ТЦ «Бум» ул.Попова, 86.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление автоцентров»:

I место – автоцентр «Юг» Змеиногорский тракт, 118б;

II место – автоцентр «Европейские технологии-Сибирь» ул.Попова, 202;

III место – автоцентр «Ростсельмаш» Павловский тракт, 160а.

В номинации Лучшее новогоднее оформление административно-офисных зданий:

I место – гостиница «Колос» ул.Молодежная, 25;

II место – гостиница «Улитка» ул.Короленко, 60;

III место – стоматология «Ортодонт-центр» пр-кт Калинина, 14.

В номинации Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания:

I место – кафе «Шампур» Павловский тракт, 50а;

II место – кофейня «Coffee monkey» ул.Взлетная, 33к2;

II место – кафе «Шашлычный двор» ул.Парфенова, 20;

III место – ресторан «Новая высота 4509» ул.65 лет Победы, 1.

В номинации Лучшее новогоднее оформление предприятий бытового обслуживания:

I место – автоцентр «Макк» ул.Малахова, 136, Павловский тракт, 10;

II место – автосервис «FitService» Павловский тракт, 311г .

В номинации Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов:

I место – павильон «Дымок» ул.Малахова, 81в;

II место – павильон «Цветы» ул.Германа Титова, 6;

III место – павильон «Цветы» ИП Бордонова С.В. ул.Энтузиастов, 37к.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление витрин предприятий потребительского рынка»:

I место – салон «Флорис» пр-кт Ленина, 169;

II место – салон «Дом цветков» пр-кт Калинина, 6;

III место – салон «Орион» пр-кт Ленина, 82.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление салонов цветов»:

I место – салон цветов «Тюльпан» пр-кт Ленина, 27;

II место – салон цветов «Родена» ул.Попова, 107б, ул.Балтийская, 53, ул.Власихинская, 97, пр-кт Красноармейский, 61б;

II место – студия цветов «Азалия» ул.Матросова, 44;

III место – салон цветов «1001 Роза» ул.Попова, 55, ул.Попова, 158, ул.65 лет Победы, 29, пр-кт Ленина, 78.

В номинации «Лучшая фотолокация»:

салон цветов «Don buton» ул.Солнечная Поляна, 81.

 

Поздравляем победителей и благодарим за создание праздничной атмосферы в краевой столице.

 

Взято отсюда

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