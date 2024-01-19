В администрации города Барнаула прошло первое в текущем году заседание межведомственной рабочей группы по регулированию выплаты заработной платы.

В совещании приняли участие представители Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтай, отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, Алтайского краевого союза организаций профсоюзов, прокуратуры города Барнаула, центра занятости населения города Барнаула, представителей администрации города Барнаула и инспекции Федеральной налоговой службы России №14 по Алтайскому краю.

Цель заседания рабочей группы – недопущение нарушений трудовых прав и вытекающих из них социальных гарантий граждан.

На заседании рассмотрены материалы по 9 организациям города, в которых, по данным инспекции ФНС России по Алтайскому краю средняя заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Алтайском крае.

В ходе заседания также рассмотрены вопросы выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями квоты по трудоустройству инвалидов, соблюдение требований охраны труда, проведение специальной оценки условий труда, своевременной уплаты взносов и пеней в Социальный фонд России.

По итогам заседания работодателям города рекомендовано соблюдать трудовое законодательство, своевременно производить индексацию заработной платы не менее одного раза в год и в размере, не менее предусмотренного краевым и городским трехсторонними соглашениями, не допускать нарушения сроков предоставления отчетности и сведений, предусмотренных действующим законодательством.

По трем организациям, где установлены нарушения законодательства в части оплаты труда установлены сроки для устранения нарушений. В случае не предоставления информации об устранении нарушений согласно принятым решениям материалы будут переданы в надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Информируем, что в соответствии с Региональным соглашением о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022 – 2024 годы минимальный размер заработной платы работников организаций Алтайского края с 01.01.2024 с учетом районного коэффициента (15%) составляет 24 230,5 рублей.

Справочно: В 2023 году проведено 16 заседаний рабочей группы, рассмотрены 180 организаций города, нарушения трудовых прав устранены в части 6005 работников города, в том числе доначислена заработная плата в объеме 32,4 млн. рублей.

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