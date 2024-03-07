Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей

7 марта 2024, 16:40115Написать комментарий

В барнаульской школе № 24 семиклассник принес в школу молоток и ударил им ровесника по голове. Пострадавший школьник обследовался в больнице, сообщает городской комитет по образованию.

— Мальчику оказана первичная медицинская помощь в школе, в сопровождении родителей он прошел обследование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Диагноз — ушиб мягких тканей, — пояснили в комитете.

Госпитализация школьнику не потребовалась. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Выяснилось, что между мальчиками не было неприязни. Нападавший школьник не состоит на профилактических учетах, уточняют в комитете по образованию.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник

07.03.2024