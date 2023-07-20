В барнаульском клубе мужчина разбил бутылку об голову девушки за отказ от интима

Об этом она рассказала в соцсетях. По ее словам, 17 июля она сидела с друзьями в клубе «Черника», где пела караоке. В какой-то момент к ней подошёл неизвестный, и предложил интим. Она ему отказала. Через 10 минут, во время очередной песни, мужчина вновь подошёл к ней и разбил об ее голову бутылку. На вопрос, зачем он это сделал, неадекват ответил: «просто так».

Девушка обратилась с заявлением в полицию. Также она отметила, что клуб не оказал ей первую помощь, а охраны в клубе, с её слов, и вовсе нет.