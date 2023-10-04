В двух торговых центрах в Барнауле появились «фермерские островки»

Это специальные площадки для продажи местной продукции, которую изготавливают предприятия малого и среднего бизнеса.

«Фермерские островки» – это часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Главная цель – дать дорогу небольшим производствам на большой рынок. По сути, это магазин в магазине: на 15-20 квадратных метрах представлена продукция только местных, алтайских фермеров. Мясо марала, ремесленные сыры, свежайшие деревенские куриные яйца, а еще крупы, масла, полуфабрикаты и другие продукты, сделанные в нашем регионе. Все это теперь доступно для покупателей самых массовых федеральных торговых сетей. Фермерские островки находятся в магазинах «Лента» на Власихинской и в «Пятерочке» на Павловском тракте, 243. Чтобы разместить свои продукты на полках «Фермерских островков», производителям нужно направить заявку в региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. А те, кто это уже сделали, настраиваются на рост продаж и возможное расширение своих производств.

Елена Лопатина

город горняк



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