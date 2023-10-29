В Госдуме рассказали, как подготовить машину к зиме

Депутат Бабашов напомнил о важности диагностики машины перед зимним сезоном

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов заявил «Газете.Ru», что перед зимним сезоном обновляет в машине моторное масло и проводит диагностику тормозной системы. По его словам, для того, чтобы водителю адаптироваться к новым погодным условиям, нужно некоторое время.

«Я за рулем почти 40 лет, считаю себя заядлым автолюбителем. Важно понимать, что любой транспорт, будь то грузовая или легковая машина, является объектом повышенной опасности, соответственно, его техническое обслуживание и подготовка к погодным условиям — очень важный момент! Поскольку я живу в Крыму, где достаточно тепло, я «переобуваю» машину на зимнюю резину где-то в ноябре-декабре. Также перед зимой я обязательно меняю моторное масло, отправляю машину на диагностику ходовой и тормозной системы. Главное в зимней эксплуатации это даже не то, насколько твоя машина технически подготовлена, хотя это тоже очень важно. Важно понимать, что зимой уже при 3°С на дорогах может образовываться наледь, и машину может занести! Двигаться в таких условиях нужно очень осторожно и внимательно. Нужно помнить — каждый водитель постепенно адаптируется к меняющимся погодным условиям, это занимает в определенное время», — сказал он.

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Горняк22



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