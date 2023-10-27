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В Китае нашли способ разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Китае призвали Израиль и Палестину к диалогу для создания двух государств

Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что разрешение конфликта между Палестиной и Израилем возможно только на основе создания двух государств. Он подчеркнул, что это поможет разорвать «порочный круг» израильско-палестинского конфликта, передает РИА Новости.

По его словам, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке крайне опасна, ситуацию следует разрешить путем прекращения огня для последующего политического урегулирования.

«Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана «Два государства для двух народов» является единственным действенным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта», — сказал Чжай Цзюнь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку.

новости горняк

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