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В конгрессе США выступили за запрет штурмового оружия после стрельбы в штате Мэн

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сенатор Голден намерен запретить штурмовое оружие из-за стрельбы в штате Мэн

Член палаты представителей США, демократ от штата Мэн Джаред Голден заявил, что будет добиваться запрета на разрешение и использование штурмового оружия в США после инцидента с массовой стрельбой в штате Мэн. Об этом сообщает The Hill.

«Пришло время мне взять на себя ответственность за эту неудачу, поэтому я призываю Конгресс Соединенных Штатов запретить штурмовые винтовки, подобные той, которую использовал больной преступник …Я буду работать с любым коллегой, чтобы сделать это за то время, которое у меня осталось в Конгрессе», — заявил конгрессмен.

Выстрелы из автоматической винтовки прозвучали в Льюистоне ранним утром 26 октября в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

Офис окружного шерифа опубликовал снимки подозреваемого в преступлении вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

Полиция ищет 40-летнего оружейного инструктора и резервиста американской армии Роберта Карда. По имеющейся информации, у него были проблемы с психикой, он отличался агрессивным поведением и поэтому проходил лечение в стационаре.

Ранее в конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек.

новости Алтайский

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