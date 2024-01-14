Грузовая способность сгоревшего склада в Шушарах составляла миллионы товаров в минуту

Сгоревший в Пушкинском районе Петербурга склад Wildberries был в компании одним из крупнейших на Северо-Западе, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе интернет-магазина. По данным Госстройнадзора, его площадь составляла 105,8 тысячи квадратных метров.

— Склад имел огромное значение. С учетом того, что Питер — пятимиллионный город и здесь всего два склада, чтобы вы понимали. В Уткиной Заводи склад меньше, чем в Шушарах. Кроме того, что он принимал товары от поставщиков и распределял их на маркетплейсы, он служил еще и транзитным для отправки товаров в Москву, — рассказал «Фонтанке» владелец одного из пунктов выдачи заказов интернет-ритейлера.

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Назвать размер вложений, потраченных на строительство склада в Шушарах, в компании затруднились.

По словам представителя Wildberries, пожар не остановит работу компании.

— Это не единственный склад в России. Мы перенаправим логистические цепочки на другие склады, они работают в штатном режиме и в состоянии освоить мощности и тот товаропоток, который сейчас существует, — сообщил Александр.

Возместят потери поставщикам и клиентам

Материальный ущерб поставщикам и покупателям компания намерена возместить в кратчайшие сроки.

— Средства за неполученный товар будут возмещаться с нашей стороны практически моментально. Всё остальное зависит уже от банка, в котором обслуживается клиент, — говорит представитель интернет-магазина.

Товары, которые находились на складе в Шушарах, скрыли с витрины маркетплейса. Владельцев ПВЗ уже известили, что деньги за утраченный в огне товар им возвратят.

— Минут 10 назад мне в личном кабинете пришло уведомление, что все деньги за товар нам вернут. Штрафа за неотправку товара клиенту тоже не будет. Сроки пока не оговариваются, — поделилась с «Фонтанкой» собственница пункта выдачи заказов, у которой на складе в Шушарах пропало товара на сумму порядка 500 тысяч рублей.

Как пообещали в компании, сотрудников сгоревшего в Шушарах склада без работы не оставят. «Они смогут продолжить сотрудничество с компанией, договоры с ними не будут расторгнуты», — отметили в Wildberries.

Склад принимала комиссия

Как ранее писала «Фонтанка», за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор представители онлайн-ретейлера не обращались. Однако, по словам Александра, заключение о соответствии склада в Шушарах онлайн-ритейлер получил.

— Это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, — рассказал он.

В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения, подчеркнул он.

— После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах градостроительным нормам, — отметил представитель компании.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Комментировать причины возгорания в компании пока не готовы.

— Мы также ждем и заинтересованы в оперативном получении такой информации от МЧС и от их экспертов, — отметил Александр Коровко.

Однако, по версии владельцев ПВЗ, нельзя исключать и человеческий фактор.

— Мое личное мнение: там холодно, потому что товар, который жидкий, он приходит весь замороженный. И, видимо, это всё-таки бытовые какие-то обогреватели сотрудники использовали, но это лично мое мнение, — рассказал «Фонтанке» владелец одного из ПВЗ.

Возместит ли страховая причиненный ущерб?

По мнению эксперта в области страхования, получит ли Wildberries страховое возмещение убытков, зависит от того, каким образом заключался договор страхования.

— Есть два подхода. Первый подход, когда перед заключением договора страхования страховая компания всё проверяет, требует все документы. Тогда при наступлении страхового случая выплата происходит без всяких вопросов. А есть другой способ: при заключении договора выплачивается премия, а при наступлении страхового случая для получения выплаты страхователь, то есть клиент страховой компании, должен доказать, что у него всё правильно, что все документы в порядке, — поделился мнением специалист.

Что известно об имуществе и доходах Wildberries

По данным СПАРК, на праве собственности Wildberries владеет двумя земельными участками: площадью 224 тысячи кв. м в деревне Коледино возле города Подольска Московской области и площадью 696 кв. м в поселке Случайном возле Электростали Московской области. Там же, в Случайном, компания владеет зданием площадью 108 тысяч кв. м.

Еще два объекта недвижимости компания арендует: здание площадью 4 тысячи кв. м в Тамбове на Волжской улице и помещение площадью 117 кв. м в городе Северодвинске Архангельской области.

Как следует из бухгалтерской отчетности за 2022 год, опубликованной в СПАРК, размер внеоборотных активов Wildberries составляет 40,4 миллиона рублей, запасы оцениваются суммой в 87,8 миллиона рублей, еще 64,2 миллиона указано в разделе дебиторской задолженности.

По данным отчета о финансовых результатах, за минувший год компания выручила 317 миллионов рублей и показала 10 миллионов чистой прибыли.

Склад Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января, сигнал МЧС получило в 07:42. По сообщениям очевидцев, пожар начался изнутри здания, там, где размещалась бытовая химия. К 9 часам утра площадь возгорания выросла до 50 тысяч квадратных метров. В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура Пушкинского района Петербурга. К обеду огонь удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров. В МЧС показали, как тушат мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах. Ему присвоили максимальный номер сложности.

Взято Источник

14.01.2024