В рамках проекта «Здравствуй, Россия!» в Алтайском крае представители учреждений образования и госорганов встретились с молодыми соотечественниками

Второй день в Алтайском крае находится делегация из 56 соотечественников. Они приехали по культурно-образовательной программе Россотрудничества для детей и подростков.

Это юноши и девушки в возрасте от 14 до 19 лет из Австралии, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Нидерландов, Сербии, Уганды, Франции и сопровождающие их педагоги. Ребята — победители творческих конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований на знание истории и культуры нашей страны, а также русского языка. Отборочные испытания проводились Русскими домами за рубежом.

Фото: Антон Червяков

20 июля в зале ученого Совета АлтГУ для них была организована встреча с представителями госорганов и учреждений образования региона.

В адрес гостей руководитель Россотрудничества Евгений Примаков направил приветственный адрес, в котором подчеркнул, что такие визиты во многом способствуют «укреплению русского мира за рубежом, сохранению связи с исторической родиной и преемственности поколений».

Соотечественников также поприветствовали проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин и начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства края по внешним связям и протоколу Юрий Захаров.

Фото: Антон Червяков

Юрий Захаров поблагодарил Россотруднчество за предоставленную Алтайскому краю возможность поучаствовать в проекте. Регион работает с соотечественниками с 2009 года, уделяя особое внимание детям и молодежи.

«Мы стараемся предоставлять возможность совершать экскурсионные поездки, отдыхать в наших оздоровительных лагерях, знакомиться с нашим регионом. Имеем определенный опыт взаимодействия с Россотрудничеством, что позволило расширить наши горизонты. Со многими из тех стран, которые вы сегодня представляете, мы еще опыта сотрудничества не имеем. Мы уверены, что то путешествие, которое мы для вас приготовили, будет и интересным, и полезным. И мы достигнем те цели, которые мы вместе с Россотрудничеством ставим в рамках данного проекта», — отметил Юрий Захаров и провел для участников встречи презентацию региона.

Среди членов делегации Мария Аврамиди и Майкл Краузер из Австралии. Мария – бывшая москвичка, еще в раннем детстве с родителями уехала из России, увлекается дизайном, пишет поэмы, в том числе на русском языке. У Майкла русская мама, в Брисбене, где проживает, он несколько лет посещал русскую школу, благодаря чему хорошо владеет языком. Ребята интересуются историей и культурой России, у них есть русские друзья, они с удовольствием откликнулись на возможность посетить Алтайский край, о котором много слышали. Для них и других челнов делегации подготовлена интересная программа пребывания в Алтайском крае. Знакомство с образовательным потенциалом края началось с посещения Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, а далее Алтайского государственного университета, Детской школы искусств «Традиция. О туристическом потенциале края гости узнают при посещении города-курорта Белокурихи, субкластера «Белокуриха-2» и ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

Познавательная экскурсия будет организована на производственную базу Барнаульского молочного комбината в с. Быстрянка, где для гостей пройдет дегустация сыра, изготовленного на Быстрянском маслосырзаводе. Со спортивными возможностями региона ребята познакомятся в ходе экскурсии в школу олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им.К.Костенко на гребном канале. Без внимания не останутся сферы культуры и краеведения. Запланированы экскурсия по исторической части города Барнаула, посещение мемориала Славы, художественной выставки, экспозиции мемориального музея В.М. Шукшина в с. Сростки, а также участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Визит продлится до 25 июля.

Справка Главная идея проекта «Здравствуй, Россия!» – помочь юным соотечественникам увидеть Российскую Федерацию своими глазами, составить свое представление о стране. Участие в программе дает ребятам возможность пообщаться на русском языке, познакомиться со сверстниками, ощутить свою причастность к России, побывать в различных ее регионах.

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