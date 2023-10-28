В России с декабря на 16% подорожают шоколад и сладости

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Кондитерские компании связали рост цен на сладости с ослаблением рубля и очередным повышением ключевой ставки в Центробанке

С 1 декабря в российских магазинах цена на шоколад вырастет на 16,3%, сообщает “КП” .

В крупнейшем кондитерском холдинге “Объединенные кондитеры” объяснили, что сладости подорожают из-за роста стоимости сырья и материалов, которые вызвало ослабление рубля.

Среди причин роста цен в организации также назвали рост зарплат сотрудников от 20 до 40%, что связано с нехваткой кадров и накопленной инфляцией.

Кроме того, как отметили в холдинге, у производителей выросли затраты на логистику, а также процентные ставки по кредитам из-за повышения ключевой ставки.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае подорожали яйца и сливочное масло, а овощи, наоборот, упали в цене. Так, с 18 сентября по 16 октября мясо кур выросло в цене с 221 до 233 рублей.

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Взято отсюда