22.10.2023

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В России вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки
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В России вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 1 декабря в России базовые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексируют на 7,6%.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает «РБК» . Там же уточняется, что установлены надбавки, связанные с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью. Проект по повышению тарифов представил Минэкономразвития 22 сентября.

Следующие повышения стоит ждать 1 января 2025 года, когда проиндексируют на 7,5%.

В 2023 году урожай Алтайского края достигнет среднемноголетних значений

город Горняк

Взято отсюда

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