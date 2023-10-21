В России вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки
С 1 декабря в России базовые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексируют на 7,6%.
Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает «РБК» . Там же уточняется, что установлены надбавки, связанные с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью. Проект по повышению тарифов представил Минэкономразвития 22 сентября.
Следующие повышения стоит ждать 1 января 2025 года, когда проиндексируют на 7,5%.
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город Горняк
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