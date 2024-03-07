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В руках пистолет. Алтайские подростки сняли на видео жестокую расправу над котятами

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Полицейские ищут героев ролика

7 марта 2024, 12:3183Написать комментарий

В руках пистолет. Алтайские подростки сняли на видео жестокую расправу над котятами

В телеграм-канале «В курсе 22» появилось шокирующее видео расправы над котятами. На кадрах два подростка издеваются над животными в доме. У одного из мальчиков в руках пистолет. Пол забрызган кровью.

Дети смеются и говорят, что больше не смогут спать. В посте говорится, что речь идет о райцентре Волчиха.

Корреспондент NGS22.RU позвонила в пресс-службу МВД и попросила комментарий по ситуации. Эпизод подтвердили.

— Информация по данному факту сегодня зарегистрирована в дежурной части отделения МВД России по Волчихинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление участников данного инцидента. Сотрудники ПДН работают, — ответили в ведомстве.

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Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222–00–14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник
07.03.2024

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