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В Смоленске отменили программу с артистом Дмитрием Назаровым

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Концертную программу актера Дмитрия Назарова заменили в Смоленске

В музыкальной школе №1 имени М.И. Глинки в Смоленске заявили, что заменили выступление актера Дмитрия Назарова. Слова представителя учебного учреждения передает «Абзац».

«У нас виртуальный концертный зал, мы транслируем записи из архива Московской филармонии. Запись, где Назаров читает сказку «Двенадцать месяцев», была сделана в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, и мы заменили программу», — признались в школе.

Концертная программа с Назаровым планировалась на 25 октября. Однако теперь вместо видеоролика с актером в концертном зале покажут программу с артисткой Евгенией Добровольской.

В январе Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

Позднее Назаров прокомментировал решение худрука Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение Хабенскому далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.

Ранее сообщалось, что ФСБ проверит высказывания актрисы Яны Трояновой о россиянах.

Горняк22

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