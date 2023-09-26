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В СНБО Украины пожаловались на уничтожение места сборки ракет

ГОРНЯК2201 минуты

Секретарь СНБО Данилов заявил об уничтожении места сбора украинских ракет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об уничтожении места сбора украинских ракет, сообщает газета ABC.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — заявил Данилов.

Таким образом он прокомментировал серию из 12 ударов по военным объектам Украины, о котором в субботу, 23 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска за последние сутки улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

При этом он добавил, что за последние несколько суток дополнительные силы армии Украины пребывают на Краснолиманское направление. Глава ДНР добавил, что зафиксировано не менее трех батальонов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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