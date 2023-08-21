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В Совфеде сочли «лакомым куском» для Зеленского западную помощь Украине

редактор01 mins

Сенатор Цеков: помощь западных союзников стала для Зеленского «лакомым куском»

С началом спецоперации для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения стала «лакомым куском» помощь западных кураторов. Об этом сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил газете «Известия».

«Их, мне кажется, в меньшей степени интересует помощь оружием, главное — чтобы деньги переводили, а они их очень предметно воровали», — отметил сенатор.

Цеков напомнил о коррупции на Украине «на всех уровнях, начиная от президента» и заканчивая чиновниками областного и районного масштабов. Сенатор прокомментировал публикацию издания Politico о том, что республиканская партия в США планирует назначить инспектора, который будет контролировать переданные Киеву средства для предотвращения их расхищения. Цеков убежден, что такие действия не смогут снизить уровень коррупции на Украине. По его словам, то, что на Украине коррупция было фактически известно с первых дней независимости страны. В период спецоперации она «приняла огромные размеры».

«Комиссия-то будет создана, но то, что она не никак снизит уровень коррупции на Украине — это однозначно», — заключил сенатор.

20 августа в Вашингтоне заявили, что Зеленский виновен в 400-тысячных потерях ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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