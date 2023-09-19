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В США заявили об изменении отношения Зеленского к западным политикам - ГОРНЯК22
19.09.2023

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В США заявили об изменении отношения Зеленского к западным политикам

ГОРНЯК2201 mins

NYT: Зеленский понял, что не стоит критиковать западных союзников

Обозреватель газеты The New York Times Эндрю Крамер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский осознал, что западных политиков нужно больше благодарить, а не критиковать.

Как отметил Крамер в своей статье, украинский лидер изменил тон и подход «после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя оружия».

По словам журналиста, западные политики посоветовали президенту Украины выражать больше благодарности, и Зеленский, похоже, понял это послание.

До этого президент Зеленский сообщил о своем прибытии в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам украинского лидера, в Вашингтоне у него также запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами и общиной.

18 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США фиксирует растущее число американских конгрессменов, критикующих большие расходы на помощь Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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