Американская журналистка Моррис: популярность Зеленского испарилась за неделю

Американская журналистка Натали Моррис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. Своим мнением она поделилась в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Моррис, Зеленский недоумевает, «почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше». Журналистка отметила, что популярность украинского главы на Западе растворилась за неделю.

«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара»», — сказала Моррис.

Она также добавила, что в ответ на невозможность привлечь внимание западных СМИ Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Израиль указал Зеленскому на его место, отказав в визите в еврейское государство. По его мнению, таким образом Украине показали на отсутствие влияния и значения.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выражал мнение, что несмотря на демонстративную уверенность главы Украины, он понимает, что Киев лишается поддержки Запада.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Горняк22



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