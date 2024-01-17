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В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

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Александр Волобуев признался, что преподавать он больше не пойдет, потому что содержать себя на эти деньги нереально

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

23-летний депутат регионального парламента Александр Волобуев решил подработать педагогом. Конечно, только ради эксперимента. На два месяца депутат-коммунист стал учителем географии. О хулиганах, «подкатах» школьниц и зарплате (которой все-таки хватило на поездку в Москву) — читайте в материале NGS22.RU.

«Ну что, жив?»

Александр Волобуев только начинает политическую карьеру. Сначала он прославился лишь этим фактом — как самый молодой депутат АКЗС. А затем как чиновник, который перешел в учителя. Пусть и ненадолго. В 2022-м парламентарий получил диплом геофака. С ним выпускники могут преподавать.

Этим-то и решил воспользоваться Александр, когда узнал, что в одну из школ требуется педагог по географии, на пару месяцев. Волобуев говорит, что ему всегда было интересно, как это — работать с детьми. Признается, что это был вызов.

Так политик провел свой первый урок 7 ноября 2023-го, сразу после каникул.

— Коллектив молодой, многим до 35 лет, поэтому восприняли меня хорошо, несмотря на то, что я сам пять лет назад из школы выпустился. Перед тем как идти к детям, конечно, переживал, волновался. Но уже второй урок прошел нормально. Потом директриса мне написала: «Ну что, жив?»

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

К урокам начинающий учитель готовился на пятерку, а чтобы ребятам было интересно, включал в занятия интерактивы и даже гаджеты (которые уже запретили в школах).

— Таким образом дети лучше усваивают темы. Не вижу ничего плохого в том, чтобы где-то разрешить телефоны. Я пытался в тесты добавлять QR-коды с дополнительной информацией, которая поможет с ответом на вопрос. Ученики положительно воспринимали это.

Туалетная бумага — только проверяющим

По словам Волобуева, поначалу он просто публиковал свои наблюдения в телеграм-канале. Но позже понял: проблем столько, что постами в «Телеграме» не обойтись. Теперь Александр пишет депутатские запросы с требованием увеличить финансирование школ.

В частности, по наблюдениям парламентария, денег не хватает даже на предметы гигиены. Александр писал в своем телеграм-канале «Самый молодой».

— Во многих учебных заведениях туалетная бумага появляется только в дни проверок вышестоящих органов. Прекрасно понимаю, судя по масштабности проблемы, что школьный персонал в большинстве случаев не виноват в данной ситуации. Образовательным организациям попросту не хватает средств иной раз на обновление методических материалов, заправку картриджей, техническое обслуживание, и вопросы средств гигиены уходят на десятый план.

В беседе с корреспондентом NGS22.RU он сказал, что бумаги часто не было даже в учительской уборной, только с мылом ситуация лучше.

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

Столовая коммуниста тоже не впечатлила. Еда невкусная, а на раздаче работает невежливая сотрудница.

— Был такой случай. Прихожу в столовую за 40 минут до закрытия. Я спрашиваю: «Что у вас в меню?» На витрине — ничего. Пусто. Меню тоже нет. Говорю: «Что у вас сегодня?» Она: «Я уже всё убрала». Я уточняю опять, накормят ли меня, ответ: «Вы меня не поняли?» Я развернулся и пошел, а мне вслед: «Ну вы есть-то будете?»

«Крутятся-вертятся, чтобы хоть как-то содержать себя

»

Еще одно наблюдение Волобуева — о зарплатах. Заработать в школе можно только одним путем — работать с утра до ночи.

— Что меня удивило — учителя набирают максимальное количество часов, чтобы получать нормальные деньги. Я помню глаза завуча, когда сказал, что буду вести только географию, хотя меня хотели еще на биологию поставить. И она [завуч] так удивилась, предупредила, что зарплата будет маленькая. А я ей ответил, что мне это не важно.

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

Оклад новенького учителя географии был девять тысяч четыре рубля. У опытных коллег побольше — девять с половиной тысяч.

Если я выполняю полную нагрузку в 18 учебных часов в неделю, мне выплачивают оклад. К нему добавляют районный коэффициент. Увеличить зарплату можно только путем дополнительной работы: классное руководство, надомники и так далее. Я получал меньше, потому что у меня было только 17 часов в неделю. Это примерно три урока в день.

За два месяца преподавания Волобуеву заплатили 32 тысячи рублей.

— Единственный вариант, чтобы нормально зарабатывать в школе, загружать себя. Некоторые мои коллеги совмещали по три ставки, плюс нагрузка в административном аппарате школы. Крутятся-вертятся, чтобы хоть как-то содержать себя.

Этой суммы, поделился Волобуев, ему хватило на новогоднее путешествие в Москву. Без билетов.

Подросток-коммунист

Барнаулец Александр Волобуев вступил в партию КПРФ четыре года назад. До этого с седьмого класса состоял в молодежной организации «Ленинский комсомол». Учением заинтересовался благодаря дедушке.

— У меня в то время появился интерес к истории и обществознанию. А дедушка — бывший коммунист и депутат районного совета. Он меня и подтолкнул к партии. Я понимал, что она значила в СССР, но как функционирует сейчас — нет. Пошел ради интереса и уже по мере адаптации понял, что коммунизм мне близок по убеждениям.

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

Флиртовали, болтали и курили

У юного парламентария проблем в общении с учениками не было. Хулиганили ребята по-детски: болтали и рисовали на партах. Однако пару раз звать классного руководителя на помощь все-таки приходилось. Некоторых Волобуев ловил за курением около школы и предлагал бороться с этим так:

— За нарушение дисциплины можно оставлять после уроков для выполнения общешкольной полезной работы, к примеру, мыть полы. Если школьники проявляют неуважение к учителям и одноклассникам, на мой взгляд, стоит отстранять от обучения на определенный срок. Если за учебный год общая длительность отстранения от обучения превышает, условно говоря, месяц-два, то стоит ставить вопрос об оставлении ребенка на второй год. А за особо жуткие вещи (буллинг) — исключать из школы.

При этом, по наблюдениям учителя, выпускники доставляли меньше всего хлопот.

— Старшеклассники мне вообще показались совсем взрослыми, осознанными людьми. Они уже знают, куда пойдут после школы и зачем им учеба, — говорит педагог.

В туалете нет бумаги, а в столовой — еды. Чем возмутился и чему порадовался алтайский депутат, когда работал в школе за 15 тысяч

Если с парнями всё было спокойно, с девочками случались неловкие ситуации:

— Ученицы средних классов проявляли симпатию ко мне. Поначалу они шутили, я тоже шутил (по-доброму) с субординацией. Но когда границы нарушались, пришлось переговорить с классным руководителем. После этого отношения выровнялись.

Александр Волобуев говорит, что эксперимент ему понравился и работа с детьми — это классно. Но на зарплату учителя прожить невозможно, поэтому возвращаться в школу политик отказался.

Взято Источник
18.01.2024

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