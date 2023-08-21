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В Запорожье хотят увеличить грузооборот Бердянского порта

редактор01 mins

РИА Новости: грузооборот Бердянского порта вырастет до 3,5 млн тонн в год

Власти Запорожской области планируют увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 млн тонн в год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на программу развития региона на ближайшие 10 лет.

В документе уточнили, что перед Запорожьем стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. Для этого необходимо нарастить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 млн тонн в год. Одновременно намечено, что грузооборот предприятия «Мелитопольская железная дорога» превысит 21 млн тонн в год.

Кроме того, в программу развития региона заложили модернизацию энергетического комплекса региона и обеспечение жителей качественным газоснабжением.

21 августа власти Запорожья заявили, что собираются использовать советский опыт в сфере экономики. В качестве примера в программе напомнили о государственно-частном партнерстве. Врио губернатора региона Евгений Балицкий напомнил, лучший советский опыт совместили с рыночной моделью и «получили конкретный результат».

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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